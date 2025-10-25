Укр Рус
В Киеве ракета попала в землю рядом с детским садом: фото большой воронки
25 октября, 08:36
В Киеве ракета попала в землю рядом с детским садом: фото большой воронки

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Киеве в результате ракетного удара поврежден детский сад и жилые дома в Днепровском районе.
  • Ракета попала в землю рядом с детсадом, оставив большую воронку, и взрывная волна повредила здание.

Ночью 25 октября Россия нанесла удары по Киеву. В частности поврежден детский сад и жилые дома в Днепровском районе.

Ракета не попала в детсад, но взрывная волна повредила здание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как выглядит воронка возле детсада в Киеве?

Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Повреждены в частности детсад №455 и жилые дома в Днепровском районе.

На видео видно, что ракета не попала непосредственно в здания, а во двор, оставив большую воронку. Однако взрывная волна нанесла существенный ущерб.

Ракета попала в землю рядом с детсадом в Киеве: смотрите видео

Что известно об обстреле Киева?

  • Киев оказался под атакой России ночью 25 октября. Пострадал детский сад в Днепровском районе. Также есть повреждения и в жилой зоне. Продолжается преодоление пожаров на нескольких локациях на левом берегу.

  • По сообщению Кличко, крупные пожары возникли в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, говорилось о нежилой застройке и автомобилях.

  • В столице известно о по меньшей мере 8 пострадавших, из которых 3 – госпитализированы.