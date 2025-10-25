В Киеве ракета попала в землю рядом с детским садом: фото большой воронки
- В Киеве в результате ракетного удара поврежден детский сад и жилые дома в Днепровском районе.
- Ракета попала в землю рядом с детсадом, оставив большую воронку, и взрывная волна повредила здание.
Ночью 25 октября Россия нанесла удары по Киеву. В частности поврежден детский сад и жилые дома в Днепровском районе.
Ракета не попала в детсад, но взрывная волна повредила здание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как выглядит воронка возле детсада в Киеве?
Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Повреждены в частности детсад №455 и жилые дома в Днепровском районе.
На видео видно, что ракета не попала непосредственно в здания, а во двор, оставив большую воронку. Однако взрывная волна нанесла существенный ущерб.
Ракета попала в землю рядом с детсадом в Киеве: смотрите видео
Что известно об обстреле Киева?
Киев оказался под атакой России ночью 25 октября. Пострадал детский сад в Днепровском районе. Также есть повреждения и в жилой зоне. Продолжается преодоление пожаров на нескольких локациях на левом берегу.
По сообщению Кличко, крупные пожары возникли в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, говорилось о нежилой застройке и автомобилях.
В столице известно о по меньшей мере 8 пострадавших, из которых 3 – госпитализированы.