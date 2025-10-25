У Києві ракета влучила у землю поруч з дитячим садком: фото великої вирви

Вночі 25 жовтня Росія завдала ударів по Києву. Зокрема пошкоджено дитячий садок і житлові будинки у Дніпровському районі.

Ракета не влучила у дитсадок, але вибухова хвиля пошкодила будівлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як виглядає вирва біля дитсадка у Києві?

Росія завдала ракетного удару по Києву. Пошкоджено зокрема дитсадок №455 і житлові будинки у Дніпровському районі.

На відео видно, що ракета не влучила безпосередньо у будівлі, а у двір, залишивши велику вирву. Проте вибухова хвиля завдала суттєвої шкоди.

Що відомо про обстріл Києва?