У Києві ракета влучила у землю поруч з дитячим садком: фото великої вирви
- У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено дитячий садок і житлові будинки у Дніпровському районі.
- Ракета влучила у землю поруч з дитсадком, залишивши велику вирву, та вибухова хвиля пошкодила будівлю.
Вночі 25 жовтня Росія завдала ударів по Києву. Зокрема пошкоджено дитячий садок і житлові будинки у Дніпровському районі.
Ракета не влучила у дитсадок, але вибухова хвиля пошкодила будівлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як виглядає вирва біля дитсадка у Києві?
Росія завдала ракетного удару по Києву. Пошкоджено зокрема дитсадок №455 і житлові будинки у Дніпровському районі.
На відео видно, що ракета не влучила безпосередньо у будівлі, а у двір, залишивши велику вирву. Проте вибухова хвиля завдала суттєвої шкоди.
Ракета влучила у землю поруч з дитсадком у Києві: дивіться відео
Що відомо про обстріл Києва?
Київ опинився під атакою Росії уночі 25 жовтня. Постраждав дитячий садок у Дніпровському районі. Також є пошкодження й у житловій зоні. Триває долання пожеж на кількох локаціях на лівому березі.
За повідомленям Кличка, великі пожежі виникли у Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, мовилося про нежитлову забудову та автомобілі.
У столиці відомо про щонайменше 8 пострадалих, з яких 3 – госпіталізовані.