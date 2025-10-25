Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві ракета влучила у землю поруч з дитячим садком: фото великої вирви
25 жовтня, 08:36
2

У Києві ракета влучила у землю поруч з дитячим садком: фото великої вирви

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено дитячий садок і житлові будинки у Дніпровському районі.
  • Ракета влучила у землю поруч з дитсадком, залишивши велику вирву, та вибухова хвиля пошкодила будівлю.

Вночі 25 жовтня Росія завдала ударів по Києву. Зокрема пошкоджено дитячий садок і житлові будинки у Дніпровському районі.

Ракета не влучила у дитсадок, але вибухова хвиля пошкодила будівлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Атака по Києву: у місті перекрито одразу кілька вулиць, затримується рух громадського транспорту 

Як виглядає вирва біля дитсадка у Києві?

Росія завдала ракетного удару по Києву. Пошкоджено зокрема дитсадок №455 і житлові будинки у Дніпровському районі.

На відео видно, що ракета не влучила безпосередньо у будівлі, а у двір, залишивши велику вирву. Проте вибухова хвиля завдала суттєвої шкоди.

Ракета влучила у землю поруч з дитсадком у Києві: дивіться відео

Що відомо про обстріл Києва?

  • Київ опинився під атакою Росії уночі 25 жовтня. Постраждав дитячий садок у Дніпровському районі. Також є пошкодження й у житловій зоні. Триває долання пожеж на кількох локаціях на лівому березі.

  • За повідомленям Кличка, великі пожежі виникли у Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, мовилося про нежитлову забудову та автомобілі.

  • У столиці відомо про щонайменше 8 пострадалих, з яких 3 – госпіталізовані.