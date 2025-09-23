Из-за обстрелов повреждена железная дорога на Кировоградщине: какие поезда задерживаются
- В результате дроновой атаки на Кировоградщине повреждена железнодорожная инфраструктура, несколько поездов задерживаются.
- По состоянию на утро 23 сентября спасатели локализовали пожар, информация о пострадавших не поступала.
Ночью вторника, 23 сентября, российские военные в очередной раз осуществили дроновую атаку на Украину. В частности, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области.
Некоторые поезда задерживаются. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, ГСЧС и Укрзализныцю.
Какие последствия обстрела Кировоградщины 23 сентября?
По состоянию на 07:20 спасатели сообщили о локализации пожара на объекте инфраструктуры в Кировоградской области. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено 28 спасателей и 6 единиц техники.
О пострадавших информация не поступала.
В Укрзализныце сообщили о повреждении инфраструктуры, из-за которого несколько поездов следуют с задержками. Это касается рейсов:
- №54 Одесса – Днепр;
- №254 Одесса – Кривой Рог;
- №51 Одесса – Запорожье;
- №128 Львов – Запорожье;
- №92 Одесса – Краматорск.
За временем задержки поездов можно следить по ссылке.
Что известно о ночной атаке 23 сентября?
Ночью 23 сентября воздушную тревогу в Украине объявляли из-за угрозы ударных беспилотников и применения врагом баллистики.
В частности, взрывы прогремели в Чернигове, Одессе и Запорожье.
Город Запорожье россияне массированно атаковали управляемыми авиабомбами и дронами. Разрушен жилой дом, соседние также повреждены взрывной волной, возник пожар. В конце концов, спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины.