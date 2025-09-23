Уночі вівторка, 23 вересня, російські військові вкотре здійснили дронову атаку на Україну. Зокрема, під ударом опинилася залізнична інфраструктура на Кіровоградщині.

Деякі потяги затримуються. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича, ДСНС та Укрзалізницю.

Які наслідки обстрілу Кіровоградщини 23 вересня?

Станом на 07:20 рятувальники повідомили про локалізацію пожежі на об'єкті інфраструктури в Кіровоградській області. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.

Про постраждалих інформація не надходила.

В Укрзалізниці повідомили про пошкодження інфраструктури, через яке декілька поїздів прямують із затримками. Це стосується рейсів:

№54 Одеса – Дніпро;

№254 Одеса – Кривий Ріг;

№51 Одеса – Запоріжжя;

№128 Львів – Запоріжжя;

№92 Одеса – Краматорськ.

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. В Укрзалізниці перепросили за незручності.

Ліквідація наслідків російської атаки: дивіться фото

Що відомо про нічну атаку 23 вересня?