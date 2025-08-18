Российская армия 18 августа обстреляла Константиновку в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Под ударом были частные дома, пожарная часть и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД и Донецкую областную прокуратуру.

Смотрите также На Покровском направлении оккупант расстрелял гражданского и скрылся

Что известно об обстреле Константиновки?

Оккупанты направили на Константиновку 5 ракет РСЗО "Смерч".

Несовместимые с жизнью травмы получили 2 гражданских.

Еще у 4 местных жителей – осколочные ранения, минно-взрывные травмы и рваная рана. Некоторые из них находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Известно, что в результате обстрела были ранены 2 спасателей.

Также город обстреляли из артиллерии. К сожалению, погиб 74-летний пенсионер.

Всего в результате атак 18 августа повреждены многоквартирные и частные дома, заведение питания, магазин.

Начато расследование.

Обстрел Донетчины / Фото ГСЧС и прокуратуры

Последние обстрелы с жертвами