Россия обстреляла Константиновку: есть погибшие и пострадавшие, среди них – спасатели
- 18 августа российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 гражданских.
- В результате обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, заведение питания, магазин; начато расследование.
Российская армия 18 августа обстреляла Константиновку в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Под ударом были частные дома, пожарная часть и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД и Донецкую областную прокуратуру.
Что известно об обстреле Константиновки?
Оккупанты направили на Константиновку 5 ракет РСЗО "Смерч".
Несовместимые с жизнью травмы получили 2 гражданских.
Еще у 4 местных жителей – осколочные ранения, минно-взрывные травмы и рваная рана. Некоторые из них находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Известно, что в результате обстрела были ранены 2 спасателей.
Также город обстреляли из артиллерии. К сожалению, погиб 74-летний пенсионер.
Всего в результате атак 18 августа повреждены многоквартирные и частные дома, заведение питания, магазин.
Начато расследование.
Обстрел Донетчины / Фото ГСЧС и прокуратуры
Последние обстрелы с жертвами
- 18 августа россияне обстреляли Харьков. В результате атаки погибли 7 человек, в частности, целая семья – мама, папа, 1,5-летняя девочка, 16-летний парень и их бабушка.
- 17 августа от вражеских ФАБов в Запорожье погиб 15-летний парень, еще 6 человек пострадали.
15 августа в Святогорске погибли 2 полицейских. Их автомобиль попал под вражеский обстрел.