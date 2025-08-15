Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области.

Смотрите также В Днепре и Павлограде прогремела серия взрывов, есть погибший и пострадавший

Как звали полицейских, которых Россия убила 15 августа?

Как рассказали в полиции, атака произошла рано утром.

Автомобиль, на котором двигались правоохранители, попал под вражеский обстрел. Смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский – водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш,

– написали там.

В ведомстве заверили: в памяти коллег погибшие "навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы".

"Капитан полиции Роман Пеньков родом из поселка Райгородок. Как участковый офицер полиции, знал каждый сантиметр своей родной территории и первым приходил на помощь людям. У 41-летнего полицейского остались родители, жена и семилетняя дочь", – рассказали об одном из погибших.



Роман Пеньков / Фото Полиция Донецкой области

"Старшему сержанту полиции Валентину Гавришу – навеки 29 лет. Он родился в Новоселовке на Лиманщине. В Нацполицию пришел в 2019 году, а с сентября 2021 года работает полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области. Был любящим сыном, братом и мужем", – написали в полиции.



Валентин Гавриш / Фото Полиция Донецкой области

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибших.

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула: накануне встречи Трампа и Путина Россия продолжает обстреливать Украину. Она призвала Трампа помнить о людях, погибших в Украине, и ради них не идти на уступки агрессору.

Днем 15 августа Россия ударила по рынку в Сумах.