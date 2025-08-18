Російська армія 18 серпня обстріляла Костянтинівку на Донеччині. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Під ударом були приватні будинки, пожежна частина тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС та Донецьку обласну прокуратуру.

Що відомо про обстріл Костянтинівки?

Окупанти спрямували на Костянтинівку 5 ракет РСЗВ "Смерч".

Несумісні із життям травми отримали 2 цивільних.

Ще у 4 місцевих жителів – уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвана рана. Деякі із них перебувають у середньому та важкому стані.

Відомо, що унаслідок обстрілу було поранено 2 рятувальників.

Також місто обстріляли з артилерії. На жаль, загинув 74-річний пенсіонер.

Загалом унаслідок атак 18 серпня пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад харчування, магазин.

Розпочато розслідування.

Обстріл Донеччини / Фото ДСНС і прокуратури

Останні обстріли із жертвами