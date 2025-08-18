Росія обстріляла Костянтинівку: є загиблі та постраждалі, серед них – рятувальники
- 18 серпня російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 цивільних.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, заклад харчування, магазин; розпочато розслідування.
Російська армія 18 серпня обстріляла Костянтинівку на Донеччині. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Під ударом були приватні будинки, пожежна частина тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС та Донецьку обласну прокуратуру.
Що відомо про обстріл Костянтинівки?
Окупанти спрямували на Костянтинівку 5 ракет РСЗВ "Смерч".
Несумісні із життям травми отримали 2 цивільних.
Ще у 4 місцевих жителів – уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвана рана. Деякі із них перебувають у середньому та важкому стані.
Відомо, що унаслідок обстрілу було поранено 2 рятувальників.
Також місто обстріляли з артилерії. На жаль, загинув 74-річний пенсіонер.
Загалом унаслідок атак 18 серпня пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад харчування, магазин.
Розпочато розслідування.
Обстріл Донеччини / Фото ДСНС і прокуратури
Останні обстріли із жертвами
- 18 серпня росіяни обстріляли Харків. Унаслідок атаки загинули 7 осіб, зокрема, ціла сім'я – мама, тато, 1,5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся.
- 17 серпня ворожі від ворожих ФАБів на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець, ще 6 осіб постраждали.
15 серпня у Святогірську загинули 2 поліцейських. Їхній автомобіль потрапив під ворожий обстріл.