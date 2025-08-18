Під ударом були приватні будинки, пожежна частина тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС та Донецьку обласну прокуратуру.
Дивіться також На Покровському напрямку окупант розстріляв цивільного і втік
Що відомо про обстріл Костянтинівки?
Окупанти спрямували на Костянтинівку 5 ракет РСЗВ "Смерч".
Несумісні із життям травми отримали 2 цивільних.
Ще у 4 місцевих жителів – уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвана рана. Деякі із них перебувають у середньому та важкому стані.
Відомо, що унаслідок обстрілу було поранено 2 рятувальників.
Також місто обстріляли з артилерії. На жаль, загинув 74-річний пенсіонер.
Загалом унаслідок атак 18 серпня пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад харчування, магазин.
Розпочато розслідування.
Обстріл Донеччини / Фото ДСНС і прокуратури
Останні обстріли із жертвами
- 18 серпня росіяни обстріляли Харків. Унаслідок атаки загинули 7 осіб, зокрема, ціла сім'я – мама, тато, 1,5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся.
- 17 серпня ворожі від ворожих ФАБів на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець, ще 6 осіб постраждали.
- 15 серпня у Святогірську загинули 2 поліцейських. Їхній автомобіль потрапив під ворожий обстріл.