Під ударом були приватні будинки, пожежна частина тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МВС та Донецьку обласну прокуратуру.

Що відомо про обстріл Костянтинівки?

Окупанти спрямували на Костянтинівку 5 ракет РСЗВ "Смерч".

Несумісні із життям травми отримали 2 цивільних.

Ще у 4 місцевих жителів – уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвана рана. Деякі із них перебувають у середньому та важкому стані.

Відомо, що унаслідок обстрілу було поранено 2 рятувальників.

Також місто обстріляли з артилерії. На жаль, загинув 74-річний пенсіонер.

Загалом унаслідок атак 18 серпня пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад харчування, магазин.

Розпочато розслідування.

Обстріл Донеччини / Фото ДСНС і прокуратури

