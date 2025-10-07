Воронка в 6 метров: во Львове и пригороде нашли обломки российских ракет и дронов
- Во Львове найдены обломки российских ракет и дронов, в частности на улицах Любинская, Авиационная, Сигнивка, Северная.
- ГСЧС призывает не приближаться к опасным предметам и звонить по телефонам 101 и 102 в случае обнаружения.
В ночь на воскресенье, 5 октября, основным направлением комбинированной российской атаки стала Львовщина. На следующий день на территории областного центра и пригорода обнаружили обломки вражеских ракет.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации. Также нашли воронку диаметром 6 метров.
Где во Львове нашли обломки ракет и дронов?
Опасные находки после российской комбинированной атаки обнаружили во Львове по адресам:
-
улица Любинская – кассетный боевой элемент ракеты Х-101;
-
улица Авиационная – боевую часть от крылатой ракеты "Калибр";
-
улицы Сигнивка – Северная – воронку диаметром 6 метров и глубиной 2 метра, а также и обломки БпЛА;
-
улица Северная – обломки ракеты между зданиями.
Также обломки ракеты нашли в селе Пасеки-Зубрицкие Давыдовской ТГ Львовского района – по улице Дорожная.
Обратите внимание! ГСЧС Украины предупреждает – если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по телефонам 101 и 102!
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.
Что известно о последствиях обстрела Львовщины 5 октября?
-
По данным ОВА, на Львовщину в целом летело 78 дронов и 12 ракет. Пострадал ряд объектов критической инфраструктуры.
-
В селе Лапаевка под Львовом погибла целая семья, в том числе 15-летняя девочка. Один дом разрушен, еще 8 – повреждены. Всего в области пострадало 8 человек.
-
В результате атаки загорелся индустриальный парк Sparrow, где хранили товары польской компании LPP – бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito.