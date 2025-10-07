У ніч на неділю, 5 жовтня, основним напрямком комбінованої російської атаки стала Львівщина. Наступного дня на території обласного центру та передмістя виявили уламки ворожих ракет.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Також знайшли вирву діаметром 6 метрів.

Дивіться також Місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову

Де у Львові знайшли уламки ракет і дронів?

Небезпечні знахідки після російської комбінованої атаки виявили у Львові за адресами:

вулиця Любінська – касетний бойовий елемент ракети Х-101;

вулиця Авіаційна – бойову частину від крилатої ракети "Калібр";

вулиці Сигнівка – Північна – вирву діаметром 6 метрів і глибиною 2 метри, а також та уламки БпЛА;

вулиця Північна – уламки ракети між будівлями.

Також уламки ракети знайшли в селі Пасіки-Зубрицькі Давидівської ТГ Львівського району – по вулиці Дорожня.

Зверніть увагу! ДСНС України попереджає – якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102!

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що Росія збільшує кількість обстрілів ближче до опалювального сезону. Зокрема, ворог має ресурси, аби активно проводити масовані атаки. Наприклад, запускати по 600 дронів кожні 5 днів.

Що відомо про наслідки обстрілу Львівщини 5 жовтня?