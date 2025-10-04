Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал преднамеренные удары России по пассажирским поездам в Шостке, что в Сумской области.

Он отметил необходимость усиления поддержки Украины и введения дополнительных санкций против России для увеличения давления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Что сказал Сибига об атаке?

Украинский министр, комментируя недавнюю российскую атаку, отметил, что это были прицельные и умышленные удары беспилотниками со стороны противника. Он отметил, что россияне совершили именно два удара по пассажирским поездам.

Это одна из самых жестоких российских тактик – так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, что эвакуируются. Российские террористы должны получить жесткий ответ за этот преднамеренный и грубый террор против гражданских,

– говорится в сообщении.

По его мнению, сейчас необходимо введение новых сокрушительных санкций против России и усиление поддержки Украины. По словам Сибиги, это можно и нужно реализовать для того, чтобы "повысить цену этой войны для России".

"Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", – резюмировал Андрей Сибига.

Что известно о российской атаке?