Одна з найжорстокіших російських тактик, – Сибіга про навмисні удари по потягах у Шостці
4 жовтня, 15:29
Одна з найжорстокіших російських тактик, – Сибіга про навмисні удари по потягах у Шостці

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив навмисні удари Росії по пасажирських потягах у Шостці.
  • Він закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України для підвищення ціни війни для Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував навмисні удари Росії по пасажирських потягах у Шостці, що у Сумській області.

Він наголосив на потребі посилення підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти Росії для збільшення тиску. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Що сказав Сибіга про атаку?

Український міністр, коментуючи нещодавню російську атаку, зазначив, що це були прицільні та навмисні удари безпілотниками з боку противника. Він наголосив, що росіяни здійснили саме два удари по пасажирських потягах. 

Це одна з найжорстокіших російських тактик – так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються. Російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних, 
– ідеться у повідомленні.

На його думку, зараз необхідне запровадження нових нищівних санкцій проти Росії та посилення підтримки України. За словами Сибіги, це можна і потрібно реалізувати для того, щоб "підвищити ціну цієї війни для Росії". 

"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", – резюмував Андрій Сибіга.

Що відомо про російську атаку?

  • Відомо, що росіяни 4 жовтня завдали удару по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді. Під атакою опинився пасажирський потяг сполученням Шостка – Київ. За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали пасажири.
  • Зазначалося, що внаслідок атаки ворога на потяг є щонайменше 30 потерпілих. За останнім оновленням, до медичних закладів доставлено 8 поранених, зокрема, одна людина зараз перебуває у важкому стані в реанімації.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив атаку, через яку постраждали цивільні. Він додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.