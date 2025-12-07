Николай пришел, а детей нет: художник изобразил место трагической атаки на Тернополь 19 ноября

Ежегодно в ночь с 5 на 6 декабря миллионы детей ожидают прихода Святого Николая. К сожалению, сотни маленьких украинцев уже не встретят этот праздник из-за страны-террориста России.

В этом году без чуда остались, в частности, дети, которые погибли от вражеской атаки в Тернополе 19 ноября. Украинский художник Андрей Ермоленко изобразил это место трагедии как "кровавое примечание на карте войны", передает 24 Канал.

Смотрите также В больнице умерла еще одна женщина: количество жертв в Тернополе снова возросло

Что сказал художник об атаке на Тернополь?

Андрей Ермоленко рассказал, что недавно был в Тернополе возле дома, в который прилетела российская ракета.

Семеро детей. Семь маленьких жизней, которые даже не успели разогнаться. Маленькие люди, которые должны были смеяться, вырастать, влюбляться, ссориться с родителями, делать домашние задания, ломать игрушки, выбирать кем стать – врачом, космонавтом, художником. Но кто-то в кремлевском бункере нажал кнопку, и это будущее превратилось в черную дыру,

– написал он.

Художник добавил, что под тем домом лежит море цветов и игрушек как "молчаливая армия детских мечтаний, стоящая на посту даже после смерти своих хозяев".

Он представил, как Святой Николай зашел туда со своим мешком подарков и надеждой.

Он ставит мешок на землю, смотрит вокруг – и видит гору игрушек, что уже никогда не попадут в детские руки. Потому что дети не выйдут. Потому что их убили. И даже Николай, старый волшебник, вероятно, не знает, что сказать в такой момент,

– добавил Андрей Ермоленко.

Он отметил, что это не искусство и не плакат, а "документальная запись человеческой боли" и "репортаж из страны, где каждая детская игрушка может стать надгробием".

"Сколько еще нужно теней, сколько сломанных праздников, чтобы цивилизованный мир наконец зашевелился?" – риторически спросил художник, вспомнив тех, кто договаривается с террористами, и призвав сохранить жизнь украинских детей.

"Потому что если Николай приносит подарки, а забрать их некому – значит, мы уже перешли черту, за которой мир должен действовать, а не договариваться", – отметил Андрей Ермоленко.

Трагедия в Тернополе / Фото Андрея Ермоленко

Что известно об атаке на Тернополь?