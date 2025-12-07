Миколай прийшов, а дітей нема: художник зобразив місце трагічної атаки на Тернопіль 19 листопада

Щороку у ніч з 5 на 6 грудня мільйони дітей очікують приходу Святого Миколая. На жаль, сотні маленьких українців уже не зустрінуть це свято через країну-терористку Росію.

Цьогоріч без дива залишилися, зокрема, діти, які загинули від ворожої атаки у Тернополі 19 листопада. Український художник Андрій Єрмоленко зобразив це місце трагедії як "криваву примітку на карті війни", передає 24 Канал.

Що сказав художник про атаку на Тернопіль?

Андрій Єрмоленко розповів, що нещодавно був у Тернополі біля будинку, в який прилетіла російська ракета.

Семеро дітей. Семеро маленьких життів, які навіть не встигли розігнатися. Маленькі люди, які мали сміятися, виростати, закохуватися, сваритися з батьками, робити домашні завдання, ламати іграшки, обирати ким стати – лікарем, космонавтом, художником. Але хтось у кремлівському бункері натиснув кнопку, і це майбутнє перетворилося на чорну діру,

– написав він.

Художник додав, що під тим будинком лежить море квітів та іграшок як "мовчазна армія дитячих мрій, що стоїть на посту навіть після смерті своїх господарів".

Він уявив, як Святий Миколай зайшов туди зі своїм мішком подарунків та надією.

Він ставить мішок на землю, дивиться навколо – і бачить гору іграшок, що вже ніколи не потраплять до дитячих рук. Бо діти не вийдуть. Бо їх убили. І навіть Миколай, старий чарівник, певно, не знає, що сказати в таку мить,

– додав Андрій Єрмоленко.

Він наголосив, що це не мистецтво і не плакат, а "документальний запис людського болю" та "репортаж із країни, де кожна дитяча іграшка може стати надгробком".

"Скільки ще потрібно тіней, скільки зламаних свят, щоб цивілізований світ нарешті заворушився?" – риторично запитав митець, згадавши тих, хто домовляється із терористами, та закликавши зберегти життя українських дітей.

"Бо якщо Миколай приносить подарунки, а забрати їх нікому – значить, ми вже перейшли межу, за якою світ мусить діяти, а не домовлятися", – зазначив Андрій Єрмоленко.

Трагедія у Тернополі / Фото Андрія Єрмоленка

Що відомо про атаку на Тернопіль?