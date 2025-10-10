Начиная с 2022 года каждая осень в Украине ознаменована масштабными обстрелами нашей энергетической инфраструктуры. Нынешний сезон не стал исключением и Россия уже сейчас наносит концентрированные удары по энергетике.

Структура обстрелов несколько изменилась и теперь оккупанты фокусируются на обесточивании определенных регионов. Впрочем, как рассказал в эфире 24 Канала политолог, председатель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, украинцы не потеряли устойчивости, поэтому их не сломают очередные атаки.

К теме В ряде регионов была воздушная тревога: Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Путин просчитался в своих ударах

Довольно интересным недавнее социологическое исследование Киевского международного института социологии. Оно касалось довольно противоречивого вопроса – территориальных уступок России. Однако результаты показали, что 54% украинцев не согласны ни на какие уступки Путину. Более того, количество тех, кто выступил против, увеличилось.

Это показывает, что несмотря на все события, которые происходят вокруг, общество остается единым относительно базовых вещей и ценностей. Это то, что Путину не удалось сломать,

– подчеркнул политолог.

Вероятно, энергетический террор продолжится и пережить его очень сложно, особенно если говорим о прифронтовых территориях. Например, можно вспомнить о Сумщине, где одновременно выключали и свет, и газ. Но люди воспринимают все это с пониманием.

"Социология показывает, что Путину не удается получить желаемого и использовать эти атаки как эффективную информационно-психологическую спецоперацию против нашего общества. Так он хотел заставить Украину стать на путь капитуляции и согласиться на требования России", – добавил Игорь Чаленко.

Сегодня важно усиливать давление на Кремль, на окружение российского диктатора, на экономику. Ведь понятно, что украинцы не прекратят сопротивление, как бы этого не хотел Владимир Путин.

Обстрел Украины 10 октября: главное