21 января, 23:37
Россия нанесла удары по Запорожью: атакован, в частности, "Эпицентр"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр" в Запорожье, повреждена кровля здания.
  • Обстрел также задел частный сектор, где повреждены жилые дома и есть 1 раненый.

Российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр" в Запорожье. Пострадал также частный сектор.

Повреждено и само здание. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об обстреле Запорожья?

Вечером 21 января Россия атаковала "Эпицентр" в Запорожье. Удар пришелся на стоянку ТЦ. Пострадала кровля здания.

Последствия удара по "Эпицентру" в Запорожье: смотрите видео

Последствия атаки по "Эпицентру" в Запорожье

Также был атакован частный сектор города, повреждены жилые дома. Предварительно известно о 1 раненом.

Повреждения в частном секторе Запорожья

Запорожье было под атаками и предыдущего вечера

  • Вечером 20 января Запорожье атаковали российские БПЛА. Погибло 3 человека и повреждены частные дома.

  • Было повреждено не менее 6 частных домов, сгорели 3 автомобиля, без света остались почти 1500 абонентов