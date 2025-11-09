Террор продолжается: на Черниговщине за сутки было более 70 взрывов, под прицелом была и энергетика
- На Черниговщине за сутки зафиксировали 44 обстрела и 73 взрыва.
- Российские беспилотники, в частности, атаковали объект в Корюковке.
Россия продолжает терроризировать украинскую энергетику. На Черниговщине из-за этого вспыхнул пожар, прозвучали десятки взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Что известно об обстрелах Черниговщины?
Днем 8 ноября российская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Корюковке.
А в ночь на 9 ноября беспилотники ударили по одному из предприятий.
Было несколько попаданий. Возник пожар, который потушили пожарные,
– сообщил Чаус.
Всего за минувшие сутки в Черниговской области зафиксировали 44 обстрела и 73 взрыва.
Обстрелы Черниговщины / Фото ГСЧС
Обстрелы Украины: последние новости
Вечером 8 ноября Россия запустила по Украине 69 ударных беспилотников. ПВО сбила или подавила 34 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на одной локации.
В частности, 9 ноября Россия обстреляла Одесскую область. Повреждены жилые дома, гараж, газовую трубу.
Атака продолжилась и на утро. В Одесской области в 10 часов прогремел новый взрыв.