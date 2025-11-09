Укр Рус
24 Канал Новини України Терор триває: на Чернігівщині за добу пролунало понад 70 вибухів, під прицілом була й енергетика
9 листопада, 10:13
2

Терор триває: на Чернігівщині за добу пролунало понад 70 вибухів, під прицілом була й енергетика

Софія Рожик
Основні тези
  • На Чернігівщині за добу зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.
  • Російські безпілотники, зокрема, атакували об'єкт в Корюківці.

Росія продовжує тероризувати українську енергетику. На Чернігівщині через це спалахнула пожежа, пролунали десятки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях лунає тривога 

Що відомо про обстріли Чернігівщини?

Вдень 8 листопада російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.

А у ніч на 9 листопада безпілотники вдарили по одному із підприємств. 

Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці,
– повідомив Чаус.

Загалом за минулу добу у Чернігівській області зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.

Обстріли Чернігівщини / Фото ДСНС

 

Обстріли України: останні новини