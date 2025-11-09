Терор триває: на Чернігівщині за добу пролунало понад 70 вибухів, під прицілом була й енергетика

Росія продовжує тероризувати українську енергетику. На Чернігівщині через це спалахнула пожежа, пролунали десятки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Що відомо про обстріли Чернігівщини?

Вдень 8 листопада російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.

А у ніч на 9 листопада безпілотники вдарили по одному із підприємств.

Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці,

– повідомив Чаус.

Загалом за минулу добу у Чернігівській області зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.

Обстріли Чернігівщини / Фото ДСНС

Обстріли України: останні новини