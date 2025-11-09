Терор триває: на Чернігівщині за добу пролунало понад 70 вибухів, під прицілом була й енергетика
- На Чернігівщині за добу зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.
- Російські безпілотники, зокрема, атакували об'єкт в Корюківці.
Росія продовжує тероризувати українську енергетику. На Чернігівщині через це спалахнула пожежа, пролунали десятки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Що відомо про обстріли Чернігівщини?
Вдень 8 листопада російська армія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.
А у ніч на 9 листопада безпілотники вдарили по одному із підприємств.
Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці,
– повідомив Чаус.
Загалом за минулу добу у Чернігівській області зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи.
Обстріли Чернігівщини / Фото ДСНС
Обстріли України: останні новини
Звечора 8 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників. ППО збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
Зокрема, 9 листопада Росія обстріляла Одещину. Пошкоджено житлові будинки, гараж, газову трубу.
Атака продовжилася й на ранок. В Одеській області о 10 годині пролунав новий вибух.