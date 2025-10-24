Россиянам нужно одно, – журналистка о страшной тактике обстрелов Херсона

Оккупанты регулярно обстреливают Херсон. На самом деле цель россиян абсолютно понятна. И они шокируют своим цинизмом.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, недавно оккупанты обстреляли микрорайон Остров. Людей там фактически нет, но определенная жизнь таки продолжается.

Какова ситуация в Херсоне?

Как отметила Вирлич, до полномасштабной войны на Острове проживало более 20 тысяч человек. На момент подрыва автомобильного моста в августе – около 1800. Сейчас там продолжают жить около 200-300 человек. Люди часто возвращаются домой, чтобы посмотреть, все ли там цело.

При том на Острове нет ни магазинов, ни аптек. Там сложно с доездом. Также есть огромные проблемы со светом; нет газа и очень сложно с водоснабжением.

Мы говорили с людьми, которые живут на Острове. И на вопрос, чего добиваются россияне, ответ в принципе один. Они хотят очистить Херсон от людей. У них тактика выжженной земли. Они делают все возможное, чтобы людей в городе стало намного меньше,

– сказала Вирлич.

К сожалению, кроме этого оккупанты запускают FPV-дроны и пытаются попасть хотя бы в кого-то. Так часто жертвами становятся гражданские пожилые люди, которым не удается убежать от беспилотников.

Также россияне стали чаще атаковать Херсон "Шахедами". А обстрелы из РСЗО и минометов продолжаются чуть ли не каждый день.

