Росіянам потрібно одне, – журналістка про страшну тактику обстрілів Херсона

Окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Насправді мета росіян абсолютно зрозуміла. І вони шокують своїм цинізмом.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, нещодавно окупанти обстріляли мікрорайон Острів. Людей там фактично немає, але певне життя таки триває.

Яка ситуація в Херсоні?

Як наголосила Вірлич, до повномасштабної війни на Острові проживало понад 20 тисяч людей. На момент підриву автомобільного мосту у серпня – близько 1800. Зараз там продовжують мешкати близько 200-300 людей. Люди часто повертаються додому, щоб подивитися, чи все там ціле.

При тому на Острові немає ні магазинів, ні аптек. Там складно з доїздом. Також є величезні проблеми зі світлом; немає газу і дуже складно з водопостачанням.

Ми говорили з людьми, які мешкають на Острові. І на питання, чого добиваються росіяни, відповідь в принципі одна. Вони хочуть очистити Херсон від людей. У них тактика випаленої землі. Вони роблять все можливе, аби людей в місті стало набагато менше,

– сказала Вірлич.

На жаль, окрім цього окупанти запускають FPV-дрони та намагаються влучити хоча б у когось. Так часто жертвами стають цивільні люди похилого віку, яким не вдається втекти від безпілотників.

Також росіяни почали частіше атакувати Херсон "Шахедами". А обстріли з РСЗВ та мінометів тривають чи не кожного дня.

Обстріли Херсона: коротко