Уже заходят дроны, – журналист рассказал, над каким городом усилилась российская угроза
- Ирландский журналист Кейлин Робертсон сообщил об усилении российской угрозы для одного из городов в Донецкой области, куда уже залетают российские беспилотники.
- Вскоре там, как и в Лимане, могут начать эвакуацию населения, что свидетельствует о приближении линии фронта.
Продвигаясь на линии фронта, оккупанты обычно усиливают атаки беспилотниками по городам. Так, сейчас под угрозой оказался один город в Донецкой области.
Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист, документалист Кейлин Робертсон, отметив, что волонтеры уже говорят о возможном начале эвакуации из города. Оккупанты специально давят на украинцев, чтобы их деморализовать.
Над каким городом усилилась российская угроза?
По словам ирландского журналиста, во время его недавнего визита в Краматорск у него было ощущение, что он приехал в этот город в последний раз и в следующем году уже туда не попадет. Похожее у него было с другим городом – Часов Яр, куда он приезжал, когда его уже оккупировали.
Кроме того, Робертсон вспомнил город Лиман. От него до линии фронта остается всего 7 километров. Из Лимана сейчас проводится эвакуация населения. Именно это, по его мнению, является показателем, куда движется фронт.
Я работал с группой волонтеров, которые распространяют листовки об эвакуации. Впервые они сказали, что будут распространять такие листовки в Краматорске. Ранее именно туда эвакуировали людей, а теперь оттуда. Это происходит из-за того, что в город уже заходят дроны, – подчеркнул журналист.
Угроза для Краматорска: смотрите, где город на карте
Ирландский журналист отметил, что атака беспилотниками по гражданским городам – это стандартная тактика российской армии. Оккупанты практиковали это в Волчанске, Торецке, Бахмуте и Андреевке. Враг пытается превратить город в сплошные руины, чтобы давить на украинцев.
Обратите внимание! Укрзализныця сообщила об ограничении движения поездов Краматорского направления. Они касаются станций Гусаровка или Барвенково. В то же время Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском и Славянском.
В то же время он добавил, что люди на Донбассе уже не боятся ничего и будут выезжать из своих домов только тогда, когда оставаться там уже будет невозможным. К сожалению, такая вероятность есть и в Краматорске.
Последние обстрелы Краматорска: коротко
- 7 декабря оккупанты атаковали город. К счастью, информации о пострадавших или погибших не было. Однако возникли проблемы с электроснабжением – в результате российского обстрела город полностью остался без света.
- В конце ноября в результате российского обстрела вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке. В соседних многоэтажных домах повреждены окна. Было известно об одной пострадавшей.
- Ранее враг обстрелял Краматорск из РСЗО "Смерч". К сожалению, погибли 3 ребят, которые находились на улице.