Уже заходят дроны, – журналист рассказал, над каким городом усилилась российская угроза

Продвигаясь на линии фронта, оккупанты обычно усиливают атаки беспилотниками по городам. Так, сейчас под угрозой оказался один город в Донецкой области.

Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист, документалист Кейлин Робертсон, отметив, что волонтеры уже говорят о возможном начале эвакуации из города. Оккупанты специально давят на украинцев, чтобы их деморализовать.

Смотрите также Минус поезд, РЭБ и нефтебаза: ССО успешно атаковали вражеские объекты на ВОТ

Над каким городом усилилась российская угроза?

По словам ирландского журналиста, во время его недавнего визита в Краматорск у него было ощущение, что он приехал в этот город в последний раз и в следующем году уже туда не попадет. Похожее у него было с другим городом – Часов Яр, куда он приезжал, когда его уже оккупировали.

Кроме того, Робертсон вспомнил город Лиман. От него до линии фронта остается всего 7 километров. Из Лимана сейчас проводится эвакуация населения. Именно это, по его мнению, является показателем, куда движется фронт.

Я работал с группой волонтеров, которые распространяют листовки об эвакуации. Впервые они сказали, что будут распространять такие листовки в Краматорске. Ранее именно туда эвакуировали людей, а теперь оттуда. Это происходит из-за того, что в город уже заходят дроны, – подчеркнул журналист.

Угроза для Краматорска: смотрите, где город на карте

Ирландский журналист отметил, что атака беспилотниками по гражданским городам – это стандартная тактика российской армии. Оккупанты практиковали это в Волчанске, Торецке, Бахмуте и Андреевке. Враг пытается превратить город в сплошные руины, чтобы давить на украинцев.

Обратите внимание! Укрзализныця сообщила об ограничении движения поездов Краматорского направления. Они касаются станций Гусаровка или Барвенково. В то же время Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском и Славянском.

В то же время он добавил, что люди на Донбассе уже не боятся ничего и будут выезжать из своих домов только тогда, когда оставаться там уже будет невозможным. К сожалению, такая вероятность есть и в Краматорске.

Последние обстрелы Краматорска: коротко