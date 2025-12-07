Об этом сообщили "Краматорские РЭС", пишет 24 Канал.
Почему исчезло электроснабжение в Краматорске?
Россияне 7 декабря снова совершили воздушную атаку на Краматорск. По словам начальника МВА Александра Гончаренко, первое падение вражеского беспилотника в Донецкой области произошло в 19:20, второе зафиксировали в 19:50. По состоянию на 21:30 информации о пострадавших или погибших нет.
После взрывов в Краматорске возникли проблемы с электроснабжением. Как сообщили в "Краматорских РЭС", в результате российского обстрела город полностью остался без света.
Что известно о предыдущих обстрелах Краматорска?
Россияне днем 7 декабря обстреливали Краматорск различными типами ударных БПЛА.
В 12:11 враг использовал БПЛА "Италмас" для удара по многоэтажке. В результате удара повреждены два жилых дома. Впоследствии 0 13:04 россияне снова ударили "Италмас", попав по двору частного дома.
В 13:35 вражеский ударный дрон повредил территорию АЗС в Краматорске.