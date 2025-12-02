Обсудили план Трампа, ситуацию на фронте: Зеленский заслушал доклады после переговоров в США

В Соединенных Штатах 30 ноября состоялись переговоры по войне в Украине. Президент Владимир Зеленский 2 декабря заслушал доклады по их результатам.

По его словам, удалось обсудить с делегацией те вещи, которые не могут звучать по телефону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о переговорах в США?

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров и другие участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа. Отмечается, что этот документ был доработан.

Кроме этого, с участием разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

Президент поблагодарил начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова за очень содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте.

Зеленский заверил, что дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений. Он также проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже.

По его словам, россияне уже начали новые дезинформационные кампании учитывая подготовку их встреч с американской стороной. В связи с этим Зеленский поручил продолжить максимально конструктивную работу с командой Трампа, а также с европейскими партнерами.

Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытки использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений,

– заявил глава государства.

Он добавил, что Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно и заинтересована в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность надо вытеснить с российской стороны.

Зеленский также отметил, что секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч.

