Обговорили план Трампа і ситуацію на фронті: Зеленський заслухав доповіді щодо переговорів у США
- Президент Зеленський заслухав доповіді щодо переговорів у США, обговорювалися основні акценти американської сторони в діалозі, заснованому на Женевському документі.
- Зеленський наголосив на важливості конструктивної роботи з командою Трампа та європейськими партнерами, а також на передачі інформації про справжні наміри Росії.
У Сполучених Штатах 30 листопада відбулися переговори щодо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський 2 грудня заслухав доповіді щодо їх результатів.
За його словами, вдалося обговорити з делегацією ті речі, які не можуть звучати телефоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про переговори у США?
За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров та інші учасники переговорів у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа. Зазначається, що цей документ був доопрацьований.
Окрім цього, за участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.
Президент подякував начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті.
Зеленський запевнив, що дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень. Він також поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі.
За його словами, росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною. У зв'язку з цим Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Трампа, а також з європейськими партнерами.
Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень,
– заявив глава держави.
Він додав, що Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно й зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони.
Зеленський також зауважив, що секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей.
Мирні переговори: останні новини
30 листопада у Маямі делегації США та України провели другий раунд переговорів щодо американської мирної пропозиції. Під час них сторони обговорювали мирний план, який розробили тижнем раніше під час першого раунду переговорів у Женеві.
За даними джерел, на зустрічі порушувалися питання територіальних поступок, гарантій безпеки для України, доля майже 300 мільярдів заморожених російських активів та можливі вибори в Україні.
Після цього президент США відправив свого спецпредставника до Москви. 2 грудня Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо можливого способу припинення війни в Україні.