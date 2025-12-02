Обговорили план Трампа і ситуацію на фронті: Зеленський заслухав доповіді щодо переговорів у США

У Сполучених Штатах 30 листопада відбулися переговори щодо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський 2 грудня заслухав доповіді щодо їх результатів.

За його словами, вдалося обговорити з делегацією ті речі, які не можуть звучати телефоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про переговори у США?

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров та інші учасники переговорів у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа. Зазначається, що цей документ був доопрацьований.

Окрім цього, за участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.

Президент подякував начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті.

Зеленський запевнив, що дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень. Він також поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі.

За його словами, росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною. У зв'язку з цим Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Трампа, а також з європейськими партнерами.

Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень,

– заявив глава держави.

Він додав, що Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно й зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони.

Зеленський також зауважив, що секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей.

