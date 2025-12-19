В сети пишут об обысках НАБУ у мэра Луцка и главы Волынского облсовета

Утром 19 декабря в сети появились сообщения о том, что об обысках у двух чиновников, которые занимают руководящие должности на Волыни. Причина визита правоохранителей пока неизвестна.

Так, телеграм-канал Ukrainian context написал около 11:04 написал об обысках у волынских госаппаратчиков, передает 24 Канал.

Что известно об обысках на Волыни?

По нашей информации, прямо сейчас НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада,

– говорится в сообщении канала.

24 Канал связался с НАБУ по этому вопросу. Там ответили, что пока комментариев не предоставляют.

По данным Суспильного, с самого утра в помещении Луцкого городского совета проходят обыски. Эту информацию журналистам подтвердил заместитель начальника управления информационной работы городского совета Луцка Александр Олишевский. Он уточнил, что орган местного самоуправления работает в штатном режиме.

Параллельно правоохранители проводили обыски в помещении Волынского областного совета.

По данным издания ВолыньPost, 19 декабря правоохранители задержали депутата Волынского областного совета от Всеукраинского объединения "Свобода" Анатолия Витива, когда он получал взятки в размере 30 тысяч долларов. СМИ предполагают, что именно по этой причине НАБУ проводит обыски в кабинете председателя Волынского областного совета Григория Недопада, а также в кабинетах городского совета Луцка.