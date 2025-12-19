В сети пишут об обысках НАБУ у мэра Луцка и главы Волынского облсовета
- НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада.
- Причины неизвестны.
Утром 19 декабря в сети появились сообщения о том, что об обысках у двух чиновников, которые занимают руководящие должности на Волыни. Причина визита правоохранителей пока неизвестна.
Так, телеграм-канал Ukrainian context написал около 11:04 написал об обысках у волынских госаппаратчиков, передает 24 Канал.
Что известно об обысках на Волыни?
По нашей информации, прямо сейчас НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада,
– говорится в сообщении канала.
24 Канал связался с НАБУ по этому вопросу. Там ответили, что пока комментариев не предоставляют.
По данным Суспильного, с самого утра в помещении Луцкого городского совета проходят обыски. Эту информацию журналистам подтвердил заместитель начальника управления информационной работы городского совета Луцка Александр Олишевский. Он уточнил, что орган местного самоуправления работает в штатном режиме.
Параллельно правоохранители проводили обыски в помещении Волынского областного совета.
По данным издания ВолыньPost, 19 декабря правоохранители задержали депутата Волынского областного совета от Всеукраинского объединения "Свобода" Анатолия Витива, когда он получал взятки в размере 30 тысяч долларов. СМИ предполагают, что именно по этой причине НАБУ проводит обыски в кабинете председателя Волынского областного совета Григория Недопада, а также в кабинетах городского совета Луцка.
- Напомним, что Игорь Полищук возглавил Луцк после выборов 15 ноября 2020 года, получив более 54% голосов во втором туре. До этого он был секретарем городского совета, исполняющим обязанности мэра и советником мэра. Полищук является членом политической партии "За будущее".
- Некоторые случаи с Полищуком вызвали критику общественности, в частности эпизод, когда после ракетного удара по городу он вышел на пробежку в парке.
- К слову, Григорий Недопад тоже возглавил Волынский облсовет в 2020 году. До этого он был первым заместителем городского головы Луцка по деятельности исполнительных органов и председателем Киверцовского районного совета.