У мережі пишуть про обшуки НАБУ в мера Луцька та голови Волинської облради
- НАБУ проводить обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської облради Григорія Недопада.
- Причини наразі невідомі.
Вранці 19 грудня у мережі з'явилися повідомлення про те, що про обшуки у двох чиновників, які займають керівні посади на Волині. Причина візиту правоохоронців наразі невідома.
Так, телеграм-канал Ukrainian context написав близько 11:04 написав про обшуки у волинських держапосадовців, передає 24 Канал.
Що відомо про обшуки на Волині?
За нашою інформацією, прямо зараз НАБУ проводить обшуки в мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської облради Григорія Недопада,
– йдеться у повідомленні каналу.
24 Канал зв'язався з НАБУ із цього питання. Там відповіли, що наразі коментарів не надають.
За даними Суспільного, з самого ранку у приміщенні Луцької міської ради відбуваються обшуки. Цю інформацію журналістам підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. Він уточнив, що що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.
Паралельно правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Волинської обласної ради.
За даними видання ВолиньPost, 19 грудня правоохоронці затримали депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Анатолія Вітіва, коли він отримував хабаря у розмірі 30 тисяч доларів. ЗМІ припускають, що саме з цієї причини НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, а також у кабінетах Луцької міської ради.
- Нагадаємо, що Ігор Поліщук очолив Луцьк після виборів 15 листопада 2020 року, здобувши понад 54 % голосів у другому турі. До цього він був секретарем міської ради, виконувачем обов'язків мера та радником мера. Поліщук є членом політичної партії "За майбутнє".
- Деякі випадки з Поліщуком викликали критику громадськості, зокрема епізод, коли після ракетного удару по місту, він вийшов на пробіжку в парку.
- До слова, Григорій Недопад теж очолив Волинську облраду у 2020 році. До цього він був першим заступником міського голови Луцька з питань діяльності виконавчих органів та головою Ківерцівської районної ради.