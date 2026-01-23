В одном из департаментов КГГА с утра продолжаются обыски

В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации проходят следственные действия, которые осуществляют представители Национальной полиции Украины. Директору Департамента вручено уведомление о подозрении.

Департамент финансов сотрудничает с правоохранителями. Об этом сообщили в КГГА.

Что известно об обысках?

Следствие касается реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которое предусматривало выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

В КГГА заявили, что во исполнение этого решения Департамент подготовил и реализовал выпуск облигаций, действуя в рамках бюджетного законодательства и в соответствии с решением Киевсовета. Там также добавили, что следствие квалифицирует эти действия как якобы неправомерные и утверждает, что они нанесли ущерб бюджету столицы.

С самого утра проводятся обыски – сначала по месту жительства директора, затем в служебных кабинетах. Запрашиваемые материалы и документы предоставлены следователям в полном объеме, а по результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы,

– говорится в сообщении.

В Департаменте финансов отметили, что речь идет о решении 2020 года и считают возбужденное уголовное производство безосновательным, с признаками политической мотивации.

