В одном из департаментов КГГА с утра продолжаются обыски
- В Департаменте финансов КГГА проводятся обыски в связи с расследованием, которое осуществляет Национальная полиция Украины, и директору вручено уведомление о подозрении.
- Следствие касается решения Киевсовета 2020 года о выпуске облигаций, которое считается неправомерным, хотя Департамент действовал в рамках законодательства.
В пятницу, 23 января, в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации проходят следственные действия, которые осуществляют представители Национальной полиции Украины. Директору Департамента вручено уведомление о подозрении.
Департамент финансов сотрудничает с правоохранителями. Об этом сообщили в КГГА.
Что известно об обысках?
Следствие касается реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которое предусматривало выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.
В КГГА заявили, что во исполнение этого решения Департамент подготовил и реализовал выпуск облигаций, действуя в рамках бюджетного законодательства и в соответствии с решением Киевсовета. Там также добавили, что следствие квалифицирует эти действия как якобы неправомерные и утверждает, что они нанесли ущерб бюджету столицы.
С самого утра проводятся обыски – сначала по месту жительства директора, затем в служебных кабинетах. Запрашиваемые материалы и документы предоставлены следователям в полном объеме, а по результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы,
– говорится в сообщении.
В Департаменте финансов отметили, что речь идет о решении 2020 года и считают возбужденное уголовное производство безосновательным, с признаками политической мотивации.
