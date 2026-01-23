Укр Рус
24 Канал Новини України В одному з департаментів КМДА від ранку тривають обшуки
23 січня, 16:43
3

В одному з департаментів КМДА від ранку тривають обшуки

Юлія Харченко
Основні тези
  • У Департаменті фінансів КМДА проводяться обшуки у зв'язку з розслідуванням, яке здійснює Національна поліція України, та директору вручено повідомлення про підозру.
  • Слідство стосується рішення Київради 2020 року про випуск облігацій, яке вважається неправомірним, хоча Департамент діяв у межах законодавства.

У п'ятницю, 23 січня, у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації проходять слідчі дії, які здійснюють представники Національної поліції України. Директору Департаменту вручено повідомлення про підозру.

Департамент фінансів співпрацює з правоохоронцями. Про це повідомили у КМДА.

Дивіться також Збирали дані про наслідки удару "Орешником" по Львівщині: СБУ викрила російських агентів 

Що відомо про обшуки?

Слідство стосується реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яке передбачало випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради. 

У КМДА заявили, що на виконання цього рішення Департамент підготував та реалізував випуск облігацій, діючи у межах бюджетного законодавства та відповідно до рішення Київради. Там також додали, що слідство кваліфікує ці дії як нібито неправомірні та стверджує, що вони завдали збитків бюджету столиці. 

З самого ранку проводяться обшуки – спочатку за місцем проживання директора, потім у службових кабінетах. Запитувані матеріали та документи надані слідчим у повному обсязі, а за результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи, 
– йдеться у повідомленні.

У Департаменті фінансів зазначили, що йдеться про рішення 2020 року та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним, із ознаками політичного мотивування. 

Де правоохоронці нещодавно проводили обшуки?

  • Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне переправлення через кордон. Правоохоронці провели обшуки для встановлення всіх деталей. Від липня до листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро.

  • Нацполіція 20 січня провела обшуки у Дніпропетровщині, Львівщині та Запоріжжі через підозру в розкраданні держкоштів на сміттєзвалищах. Обшуки включали перевірку полігонів, офісних приміщень, місць проживання фігурантів та їхніх авто.

  • НАБУ і САП викрили голову партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко на пропозиції хабаря депутатам для лобіювання голосувань. Правоохоронці провели обшуки в офісі партії та повідомили Тимошенко про підозру.