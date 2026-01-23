В одному з департаментів КМДА від ранку тривають обшуки
- У Департаменті фінансів КМДА проводяться обшуки у зв'язку з розслідуванням, яке здійснює Національна поліція України, та директору вручено повідомлення про підозру.
- Слідство стосується рішення Київради 2020 року про випуск облігацій, яке вважається неправомірним, хоча Департамент діяв у межах законодавства.
У п'ятницю, 23 січня, у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації проходять слідчі дії, які здійснюють представники Національної поліції України. Директору Департаменту вручено повідомлення про підозру.
Департамент фінансів співпрацює з правоохоронцями. Про це повідомили у КМДА.
Дивіться також Збирали дані про наслідки удару "Орешником" по Львівщині: СБУ викрила російських агентів
Що відомо про обшуки?
Слідство стосується реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яке передбачало випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.
У КМДА заявили, що на виконання цього рішення Департамент підготував та реалізував випуск облігацій, діючи у межах бюджетного законодавства та відповідно до рішення Київради. Там також додали, що слідство кваліфікує ці дії як нібито неправомірні та стверджує, що вони завдали збитків бюджету столиці.
З самого ранку проводяться обшуки – спочатку за місцем проживання директора, потім у службових кабінетах. Запитувані матеріали та документи надані слідчим у повному обсязі, а за результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи,
– йдеться у повідомленні.
У Департаменті фінансів зазначили, що йдеться про рішення 2020 року та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним, із ознаками політичного мотивування.
Де правоохоронці нещодавно проводили обшуки?
Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне переправлення через кордон. Правоохоронці провели обшуки для встановлення всіх деталей. Від липня до листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро.
Нацполіція 20 січня провела обшуки у Дніпропетровщині, Львівщині та Запоріжжі через підозру в розкраданні держкоштів на сміттєзвалищах. Обшуки включали перевірку полігонів, офісних приміщень, місць проживання фігурантів та їхніх авто.
НАБУ і САП викрили голову партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко на пропозиції хабаря депутатам для лобіювання голосувань. Правоохоронці провели обшуки в офісі партії та повідомили Тимошенко про підозру.