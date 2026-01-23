Департамент фінансів співпрацює з правоохоронцями. Про це повідомили у КМДА.

Що відомо про обшуки?

Слідство стосується реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яке передбачало випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

У КМДА заявили, що на виконання цього рішення Департамент підготував та реалізував випуск облігацій, діючи у межах бюджетного законодавства та відповідно до рішення Київради. Там також додали, що слідство кваліфікує ці дії як нібито неправомірні та стверджує, що вони завдали збитків бюджету столиці.

З самого ранку проводяться обшуки – спочатку за місцем проживання директора, потім у службових кабінетах. Запитувані матеріали та документи надані слідчим у повному обсязі, а за результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи,

– йдеться у повідомленні.

У Департаменті фінансів зазначили, що йдеться про рішення 2020 року та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним, із ознаками політичного мотивування.

