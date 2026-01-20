Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Смотрите также В Днепре объявлена чрезвычайная ситуация национального уровня из-за массированных обстрелов России

Что известно об обысках в нескольких областях Украины?

В полиции отметили, что на Днепропетровщине, Львовщине, Запорожье продолжаются следственные действия по факту хищения госсредств при сборе, перевозке и захоронении мусора. Правоохранители проверяют полигоны твердых бытовых отходов, офисные помещения, места проживания фигурантов и их транспортные средства.

В то же время мэр Днепра Филатов заявляет, что причина – "на городской свалке что-то не так захоронено".