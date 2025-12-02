Россияне хотят расширить "серую зону" и имеют успехи в направлении Запорожья: обзор фронта от ISW

Несмотря на активный переговорный процесс по установлению длительного и справедливого мира в Украине, на передовой не прекращаются ожесточенные бои. Так, вражеские войска продолжают давить в районе Покровска, а также продвигаются на Запорожском направлении. В то же время Силы обороны сдерживают противника и проводят контрнаступательные действия.

Тем временем российские военные подрывают кремлевские заявления о неизбежной победе. О текущей ситуации на ключевых направлениях фронта рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).

На каком из направлений фронта горячее всего?

На Севере в Сумской и Курской областях 30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали на нескольких участках. Речь идет о штурмах на северо-запад от Сум в направлении Павловки, на север в сторону Хотина, а также на северо-восток вблизи Садков и Храповщины.

Россия продолжает пытаться оттеснить украинские силы от границы и приблизиться к Харькову, но 1 декабря подтвержденных продвижений нет. Зафиксированы очередные инфильтрации малых групп в Волчанске, которые не изменили линию фронта. Российские блогеры заявляют о продвижении у Вильчи, Лимана, Кирпичного и в Волчанске, но это не подтверждено. Противник подтягивает резервы и готовится к новым атакам в направлении Липцов.

На Купянском направлении украинские войска удерживают позиции и даже недавно продвинулись в районе Куриловки, где оккупанты ранее заявляли о своем контроле. Российские атаки продолжаются у Новоосиновки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, но без успеха. Вражеские войска применяют тактику малых групп. Жалобы российских военных подтверждают серьезное влияние украинских FPV-дронов.

Украинские силы сохраняют позиции и в направлении Боровой, в частности в Богуславке. Россия атакует на север, восток и юго-восток от Боровской линии - у Новоплатоновки, Шийковки, Дружелюбовки и на направлении Чернешчины. Подтвержденных прорывов противника нет.

Силы обороны освободили Ставки к северу от Лимана. Россия заявляет о продвижении в районе Дибровы и Лимана, однако пока это не подтверждено. Враг осуществляет многочисленные атаки на окружающие села, пытаясь расширить "серую зону", используя малые диверсионные группы. Украинские подразделения отражают штурмы несмотря на значительное численное преимущество России.

Российские войска пытаются обойти Северск с севера и юга, ведя атаки пехотными группами без бронетехники. Атаки продолжаются вблизи Закитного, Платоновки, Серебрянки и Николаевки. Противник активно применяет БпЛА и артиллерию для поражения украинских позиций и пунктов управления.

В районе Константиновки – Дружковки подтвержденных успехов россиян нет. Российские источники противоречиво заявляют о захвате нескольких населенных пунктов, но даже провоенные блогеры это опровергают. Бои продолжаются в окрестностях Константиновки и Дружковки – в районах Ступочек, Предтечиного, Иванополье и Софиевки.

Россияне атакуют в направлении Торецка и Шахматного, но без подтвержденного продвижения. Бои идут на восток, северо-восток и юго-восток от Доброполья. Враг активно применяет FPV-дроны 20-й мотострелковой дивизии.

Российские силы ведут интенсивные бои в самом Покровске и окрестных селах, в частности в Сергеевке, Гришино, Родинском, Уют, Мирнограде и других. Продвижение врага не подтверждено. Зафиксирован удар управляемой авиабомбой FAB-1500 по жилому дому в Мирнограде.

На Южном фланге Россия осуществила локальные успехи, там враг занял Зеленый Гай и Высокое, продвинулся к Сладкому и в район Ровнополья и Яблочного. Бои продолжаются к северу и востоку от Гуляйполя, а также в направлении Варваровки и Нового Запорожья.

На Запорожском направлении бои идут возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного и Приморского. Россияне используют подразделения ВДВ и средства радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским дронам.

Россия атакует в районе Антоновского моста, однако продвижения нет. Оккупанты активно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Херсона, применяют "двойные удары" по ремонтным бригадам и обстреливают город FPV-дронами.

