Ежедневно границу пересекают около 100 тысяч человек: в ГПСУ рассказали, когда очереди станут меньше

Очереди на границе будут оставаться значительными в течение всего новогодне-рождественского периода. Кратковременное уменьшение пассажиропотока ожидают только в дни самих праздников – 25 декабря и 1 января.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эксклюзивном интервью.

Смотрите также Кто может пересекать границу без очереди: полный перечень

Какой пассажиропоток предполагается на праздники?

В Госпогранслужбе сообщают, что высокий пассажиропоток на границе будет сохраняться в течение всего новогодне-рождественского периода. Ежедневно количество пересечений может превышать 100 тысяч человек.

По прогнозам, кратковременное уменьшение очередей возможно в дни самих праздников – 25 декабря и 1 января, когда граждане менее активно путешествуют. В то же время уже 26 – 31 декабря пассажиропоток снова будет расти, а со 2 января ожидается очередная волна увеличения количества путешественников.

Существенное уменьшение очередей на границе прогнозируют только после завершения праздников, отпусков и зимних каникул у детей.

Что известно об очередях на границе?