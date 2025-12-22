Наблюдают очереди на некоторых участках границы. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Что известно об очередях на границе?

За минувшие сутки пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысяч авто. В Украину въехало на 15 тысяч человек больше, чем выехало.

Из-за увеличения пассажиропотока на некоторых направлениях образуются очереди. Чтобы избежать задержек, пограничники советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска и выбирать менее загруженные маршруты.

Где наибольшая загруженность границы?

По состоянию на 13:00 22 декабря наиболее загруженным направлением остается граница с Польшей, где наблюдаются значительные скопления как легковых автомобилей, так и автобусов. На границах с другими странами ситуация значительно спокойнее.

В "Шегинях" стоит 110 авто и 10 автобусов, в "Краковце" – 50 авто и 5 автобусов, а в "Устилуге" – 130 автомобилей и 10 автобусов. В "Раве-Русской" – 125 авто.



На венгерском направлении заметно скопление только в пункте "Косину" – 40 авто, тогда как в "Дзвонковом" и "Тисе" очереди минимальные – 20 и 7 машин.



Граница со Словакией загружена умеренно. В "Ужгороде" ждут 17 авто, а в "Малом Березном" – только 15 автомобилей.



На румынском участке самая большая очередь в "Порубном" – 10 авто. Остальные пропускные пункты – свободны.



Полностью свободной остается граница с Молдовой.



Что известно о пассажиропотоке в предыдущие дни?