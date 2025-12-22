Наблюдают очереди на некоторых участках границы. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Смотрите также Тянутся на километры: на границе с Польшей до сих пор остаются длинные очереди
Что известно об очередях на границе?
За минувшие сутки пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысяч авто. В Украину въехало на 15 тысяч человек больше, чем выехало.
Из-за увеличения пассажиропотока на некоторых направлениях образуются очереди. Чтобы избежать задержек, пограничники советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска и выбирать менее загруженные маршруты.
Где наибольшая загруженность границы?
По состоянию на 13:00 22 декабря наиболее загруженным направлением остается граница с Польшей, где наблюдаются значительные скопления как легковых автомобилей, так и автобусов. На границах с другими странами ситуация значительно спокойнее.
В "Шегинях" стоит 110 авто и 10 автобусов, в "Краковце" – 50 авто и 5 автобусов, а в "Устилуге" – 130 автомобилей и 10 автобусов. В "Раве-Русской" – 125 авто.
Подробная инфографика загруженности украинской границы с Польшей / ГПСУ
На венгерском направлении заметно скопление только в пункте "Косину" – 40 авто, тогда как в "Дзвонковом" и "Тисе" очереди минимальные – 20 и 7 машин.
Подробная инфографика загруженности украинской границы с Венгрией / ГПСУ
Граница со Словакией загружена умеренно. В "Ужгороде" ждут 17 авто, а в "Малом Березном" – только 15 автомобилей.
Подробная инфографика загруженности украинской границы со Словацкой Республикой / ГПСУ
На румынском участке самая большая очередь в "Порубном" – 10 авто. Остальные пропускные пункты – свободны.
Подробная инфографика загруженности украинской границы с Румынией / ГПСУ
Полностью свободной остается граница с Молдовой.
Подробная инфографика загруженности украинской границы с Молдовой/ ГПСУ
Что известно о пассажиропотоке в предыдущие дни?
в субботу 20 декабря на границе Украины и Польши образовались километровые пробки из-за массового выезда украинцев перед праздниками. Некоторые украинцы были вынуждены ждать почти сутки для прохождения паспортного контроля.
На следующий день на том же участке границы очереди продолжались. Общий показатель пересечения границы за сутки превысил 100 тысяч с наиболее загруженным направлением на границе с Польшей.