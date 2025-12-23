Щодня кордон перетинають близько 100 тисяч людей: у ДПСУ розповіли, коли черги стануть меншими

Черги на кордоні залишатимуться значними протягом усього новорічно-різдвяного періоду. Короткочасне зменшення пасажиропотоку очікують лише у дні самих свят – 25 грудня та 1 січня.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ексклюзивному інтерв'ю.

Який пасажиропотік передбачається на свята?

У Держприкордонслужбі повідомляють, що високий пасажиропотік на кордоні зберігатиметься протягом усього новорічно-різдвяного періоду. Щодня кількість перетинів може перевищувати 100 тисяч осіб.

За прогнозами, короткочасне зменшення черг можливе у дні самих свят – 25 грудня та 1 січня, коли громадяни менш активно подорожують. Водночас уже 26 – 31 грудня пасажиропотік знову зростатиме, а з 2 січня очікується чергова хвиля збільшення кількості подорожніх.

Суттєве зменшення черг на кордоні прогнозують лише після завершення свят, відпусток і зимових канікул у дітей.

Що відомо про черги на кордоні?