Щодня кордон перетинають близько 100 тисяч людей: у ДПСУ розповіли, коли черги стануть меншими
- Черги на кордоні залишатимуться значними протягом усього новорічно-різдвяного періоду з кількістю перетинів понад 100 тисяч осіб щодня.
- Короткочасне зменшення пасажиропотоку очікується в дні свят – 25 грудня та 1 січня, а суттєве зменшення після завершення свят і канікул.
Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ексклюзивному інтерв'ю.
Який пасажиропотік передбачається на свята?
У Держприкордонслужбі повідомляють, що високий пасажиропотік на кордоні зберігатиметься протягом усього новорічно-різдвяного періоду. Щодня кількість перетинів може перевищувати 100 тисяч осіб.
За прогнозами, короткочасне зменшення черг можливе у дні самих свят – 25 грудня та 1 січня, коли громадяни менш активно подорожують. Водночас уже 26 – 31 грудня пасажиропотік знову зростатиме, а з 2 січня очікується чергова хвиля збільшення кількості подорожніх.
Суттєве зменшення черг на кордоні прогнозують лише після завершення свят, відпусток і зимових канікул у дітей.
Що відомо про черги на кордоні?
Вже кілька днів поспіль на Польському кордоні утворюються значні черги. В Україну в'їжджає значно більше людей.
На інших ділянках українського кордону навантаження помітно менше. Хоча, у черзі стоять автобуси та автомобілі.