Дроны попали в жилой сектор: утром россияне в очередной раз атакуют Одессу и область

Утром пятницы, 21 ноября, российские военные продолжили атаковать ударными беспилотниками. В частности, громкие взрывы прогремели около 11:00 в Одессе.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Падение обломков и попадание без детонации зафиксировано в нескольких локациях Одесской области и областного центра.

Что известно о последствиях атаки на Одессу?

По данным ОВА, на нескольких локациях в Одессе и области зафиксировано падение обломков вражеских дронов или попадание без детонации. А именно, в частном жилом секторе и на открытой территории в сельской местности.

Это привело к повреждениям гаражей, крыши и фасада домов, на уровне 11-го этажа недостроенного жилого дома и на территории отеля. Пострадал по меньшей мере один человек.

На миссии работают соответствующие службы, граждан призвали не приближаться к местам попадания, поскольку это может быть опасно.



Последствия утренней российской атаки 21 ноября 2025 года / Фото Одесская ОГА

По состоянию на 11:50 в регионе продолжалась воздушная тревога. Жителей области и Одессы просят находиться в безопасных местах.

Какие последствия ночной атаки?