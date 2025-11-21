Дроны попали в жилой сектор: утром россияне в очередной раз атакуют Одессу и область
- Утром 21 ноября россияне атаковали Одессу и область дронами, что привело к повреждениям в жилом секторе.
- Зафиксировано падение обломков дронов и попадание без детонации, пострадал по меньшей мере 1 человек.
Утром пятницы, 21 ноября, российские военные продолжили атаковать ударными беспилотниками. В частности, громкие взрывы прогремели около 11:00 в Одессе.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Падение обломков и попадание без детонации зафиксировано в нескольких локациях Одесской области и областного центра.
Что известно о последствиях атаки на Одессу?
По данным ОВА, на нескольких локациях в Одессе и области зафиксировано падение обломков вражеских дронов или попадание без детонации. А именно, в частном жилом секторе и на открытой территории в сельской местности.
Это привело к повреждениям гаражей, крыши и фасада домов, на уровне 11-го этажа недостроенного жилого дома и на территории отеля. Пострадал по меньшей мере один человек.
На миссии работают соответствующие службы, граждан призвали не приближаться к местам попадания, поскольку это может быть опасно.
Последствия утренней российской атаки 21 ноября 2025 года / Фото Одесская ОГА
По состоянию на 11:50 в регионе продолжалась воздушная тревога. Жителей области и Одессы просят находиться в безопасных местах.
Какие последствия ночной атаки?
Всего ночью россияне запустили по Украине 115 беспилотников, среди которых около 70 – "Шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.
Взрывы в Одессе также прогремели ночью 21 ноября. В результате вражеской атаки горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.
Пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям.