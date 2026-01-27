Россия била фактически по центру города, – Зеленский рассказал детали удара по Одессе
- Россия 27 января нанесла удар более 50 дронами по Одесской области, в частности по центральной части самой Одессы и жилых домах.
- ПВО удалось сбить большинство дронов, начаты спасательные работы и ликвидация последствий атаки.
Россия 27 января ударила более 50 дронами по Одессе и области. Под прицелом врага фактически была центральная часть города и жилые дома.
Сейчас власти анализируют последствия и обстоятельства российского террора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Куда попала Россия во время обстрела Одессы?
Как рассказал Зеленский, 27 января он провел совещание по ситуации в областях и общинах. Относительно ситуации в Одессе после атаки, то Минобороны Украины, командование Воздушных сил ВСУ и региональные власти сейчас анализируют обстоятельства очередного удара.
Президент отметил, что Россия снова била по самому областному центру. Известно о попадании и разрушении жилых домов, а также и учебных заведений.
52 российские дроны в целом было, и значительная часть – фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом",
– написал президент Украины.
По его словам, военным удалось сбить большинство российских беспилотников. Последствия вражеского обстрела фиксируют и в Одесской области.
Сейчас службы ликвидируют последствия атаки, продолжается спасательная операция и разбор завалов.
Какие последствия российской атаки на регион?
В результате ночного обстрела Одессы и области 27 января известно о разрушении гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов – жилые дома, детсад и другие учебные заведения, а также здание церкви.
В изуродованном доме в одном из районов города спасатели ГСЧС извлекли тела жертв из-под завалов. Местные власти сообщили о более 30 пострадавших. В том числе среди раненых есть дети и беременная женщина.