Росія била фактично по центру міста, – Зеленський розповів деталі удару по Одесі

Росія 27 січня вдарила понад 50 дронами по Одесі та області. Під прицілом ворога фактично була центральна частина міста та житлові будинки.

Наразі влада аналізує наслідки та обставини російського терору. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також З-під завалів в Одесі витягнули тіло першої жертви: рятувальна операція триває

Куди поцілила Росія під час обстрілу Одеси?

Як розповів Зеленський, 27 січня він провів нараду по ситуації в областях та громадах. Щодо ситуації в Одесі після атаки, то Міноборони України, командування Повітряних сил ЗСУ і регіональна влада наразі аналізують обставини чергового удару.

Президент зауважив, що Росія знову била по самому обласному центру. Відомо про влучання і руйнування житлових будинків, а також та закладів освіти.

52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом",

– написав президент України.

За його словами, військовим вдалось збити більшість російських безпілотників. Наслідки ворожого обстрілу фіксують і на Одещині.

Наразі служби ліквідують наслідки атаки, триває рятувальна операція та розбір завалів.

Які наслідки російської атаки на регіон?