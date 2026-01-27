Сейчас власти анализируют последствия и обстоятельства российского террора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Из-под завалов в Одессе вытащили тело первой жертвы: спасательная операция продолжается

Куда попала Россия во время обстрела Одессы?

Как рассказал Зеленский, 27 января он провел совещание по ситуации в областях и общинах. Относительно ситуации в Одессе после атаки, то Минобороны Украины, командование Воздушных сил ВСУ и региональные власти сейчас анализируют обстоятельства очередного удара.

Президент отметил, что Россия снова била по самому областному центру. Известно о попадании и разрушении жилых домов, а также и учебных заведений.

52 российские дроны в целом было, и значительная часть – фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом",

– написал президент Украины.

По его словам, военным удалось сбить большинство российских беспилотников. Последствия вражеского обстрела фиксируют и в Одесской области.

Сейчас службы ликвидируют последствия атаки, продолжается спасательная операция и разбор завалов.

Какие последствия российской атаки на регион?