"Труханова на обмен": в Одессе сотни людей выступили против действующего мэра
- Сотни митингующих собрались возле мэрии в Одессе, требуя отстранения мэра Труханова и его привлечения к уголовной ответственности.
- После объявления о введении в Одессе военной администрации акция превратилась в народные гуляния.
Вечером 14 октября сотни митингующих собрались возле мэрии в Одессе. Люди требуют не только отстранения не гражданина Украины Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности.
Как прошла акция в Одессе?
В центре Одессы вечером собрались сотни митингующих. Они пришли к мэрии и требовали не только отстранения действующего городского голову Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности за все, что он сделал во время своего правления.
Во время события участники узнали о решении президента Украины ввести в Одессе военную администрацию. После этого акция превратилась в народные гуляния: люди начали танцевать и петь украинские песни.
Кроме того, люди требовали у новой власти срочного сноса имперских памятников. В частности, Пушкина, который до сих пор стоит на главной площади города, возле мэрии.
Что происходит в Одессе?
Напомним, что, по данным Службы безопасности, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
В связи с этим Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова. Президент Зеленский перед этим сообщил, что руководитель СБУ Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в приграничных и прифронтовых регионах, а также на юге страны.
Также известно, что Зеленский планирует назначить руководителя военной администрации в Одессе для улучшения защиты города.