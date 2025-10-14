Вечером 14 октября сотни митингующих собрались возле мэрии в Одессе. Люди требуют не только отстранения не гражданина Украины Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом рассказал корреспондент 24 Канала.

Как прошла акция в Одессе?

В центре Одессы вечером собрались сотни митингующих. Они пришли к мэрии и требовали не только отстранения действующего городского голову Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности за все, что он сделал во время своего правления.

Во время события участники узнали о решении президента Украины ввести в Одессе военную администрацию. После этого акция превратилась в народные гуляния: люди начали танцевать и петь украинские песни.

Кроме того, люди требовали у новой власти срочного сноса имперских памятников. В частности, Пушкина, который до сих пор стоит на главной площади города, возле мэрии.

Что происходит в Одессе?