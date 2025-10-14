Увечері 14 жовтня сотні мітингувальників зібралися біля мерії в Одесі. Люди вимагають не лише усунення не громадянина України Труханова від влади, але і притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це розповів кореспондент 24 Каналу.

Як відбулася акція в Одесі?

У центрі Одеси ввечері зібралися сотні мітингувальників. Вони прийшли до мерії та вимагали не лише усунення чинного міського голову Труханова від влади, але і притягнення його до кримінальної відповідальності за все, що він зробив під час свого правління.

Мітинг в центрі Одеси: дивіться кадри 24 Каналу

Під час події учасники дізналися про рішення президента України запровадити в Одесі військову адміністрацію. Після цього акція перетворилася на народні гуляння: люди почали танцювати та співати українські пісні.

Що відбувається в Одесі?