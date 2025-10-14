"Труханова на обмін": в Одесі сотні людей виступили проти чинного мера
- Сотні мітингувальників зібралися біля мерії в Одесі, вимагаючи усунення мера Труханова та його притягнення до кримінальної відповідальності.
- Після оголошення про запровадження в Одесі військової адміністрації акція перетворилася на народні гуляння.
Увечері 14 жовтня сотні мітингувальників зібралися біля мерії в Одесі. Люди вимагають не лише усунення не громадянина України Труханова від влади, але і притягнення його до кримінальної відповідальності.
Про це розповів кореспондент 24 Каналу.
Як відбулася акція в Одесі?
У центрі Одеси ввечері зібралися сотні мітингувальників. Вони прийшли до мерії та вимагали не лише усунення чинного міського голову Труханова від влади, але і притягнення його до кримінальної відповідальності за все, що він зробив під час свого правління.
Мітинг в центрі Одеси: дивіться кадри 24 Каналу
Під час події учасники дізналися про рішення президента України запровадити в Одесі військову адміністрацію. Після цього акція перетворилася на народні гуляння: люди почали танцювати та співати українські пісні.
Що відбувається в Одесі?
Нагадаємо, що, за даними Служби безпеки, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.
У зв'язку з цим Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова. Президент Зеленський перед цим повідомив, що керівник СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прикордонних та прифронтових регіонах, а також на півдні країни.
Також відомо, що Зеленський планує призначити керівника військової адміністрації в Одесі для покращення захисту міста.