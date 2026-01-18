Одессу сковал лед: в сети показывают фото невероятной красоты, как будто из Антарктиды

Украинцы обожают рассматривать фото из Одессы в любое время года. Но каким, как 18 января, город, наверное, еще не видели.

Какая погода сейчас в Одессе?

Судя по фото и видео, которые распространяют в интернете, там настоящая зимняя сказка. Фотографии поражают – они очень похожи на Антарктиду.





Узнать, что это Одесса, можно разве что по мартинам / Фото УСИ и Суспільне

Одесские пляжи сковал лед. Из-за низкой температуры, которая держится уже не один день, пирс, лестницы, поручни у воды покрыл толстый слой льда. Море не замерзло, но его волны создали ледяные скульптуры,

Одесса в мороз / Фото соцсети

В сети показывают преимущественно пляж Ланжерон. Там можно увидеть живописные огромные сосульки на скульптуре "Дом Солнца" (в народе она более известна как "двери на пляже").

На одесских пляжах царит необычайная атмосфера / Фото Суспільне

19 января в Одессе будет -4...-6. А в целом по Украине не стоит надеяться на потепление – по крайней мере пока что.