Масштабы огромные: какие районы Одессы больше всего пострадали из-за затопления
- В Одессе из-за непогоды пострадали все районы, повреждены частный сектор и многоэтажки.
- ГСЧС завершила поисково-спасательные работы, спасены 380 жителей.
В Одессе оправляются после стихийного бедствия – затопления улиц в результате сильного ливня. Сразу несколько районов пострадали из-за непогоды во вторник, 30 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Одесской ОГА Олега Кипера в эфире телемарафона.
Где в Одессе было больше всего разрушений в результате затопления?
По словам главы областной военной администрации, из-за непогоды пострадали все районы Одессы, а больше всего – Киевский. В пределах Пересыпей откачивающие работы продолжаются до сих пор. Там уже удалось восстановить движение транспорта в одном направлении.
По словам Олега Кипера, в Киевском районе преимущественно повреждения из-за непогоды зафиксированы в частном секторе.
Всего в Одессе 345 частных домовладений и немало многоэтажек пострадали во время затопления.
Я думаю, что эта цифра будет корректироваться, потому что заявки поступают и поступают. За сутки на "горячую" городскую линию было около 500 сообщений. Сейчас мы систематизируем, сколько было заявок на полицию и ГСЧС, для того чтобы убрать дублирование и понять имеющиеся потребности, где и кому нужна помощь,
– рассказал Кипер.
Заметим! Кандидат географических наук Вера Балабух отметила, что подобные стихийные бедствия могут повториться в других городах, ведь этому способствует высокая температура воздуха. Влаги в таком случае в нем содержится больше, а значит возрастает вероятность сильных ливней.
Какая ситуация в Одессе сейчас?
- По состоянию на утро 2 октября специалисты ГСЧС завершили поисково-спасательные работы. Во время оказания помощи спасли 380 жителей.
- Количество погибших людей из-за непогоды 2 октября возросло до 10.
- Утром спасатели и неравнодушные курсанты расчистили двор одного из домохозяйства, которое затопил ливень. Там уровень воды достигал 3 – 5 метров, после чего осталось большое количество мусора, веток и обломков заборов. Работы будут продолжаться до тех пор, пока всем людям не окажут помощь.
- Комиссия, которая занимается выяснением обстоятельств ситуации, предварительно выявила нарушения относительно несвоевременного предупреждения людей о непогоде и перекрытия движения транспорта.