В Одессе оправляются после стихийного бедствия – затопления улиц в результате сильного ливня. Сразу несколько районов пострадали из-за непогоды во вторник, 30 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Одесской ОГА Олега Кипера в эфире телемарафона.

Смотрите также Военная администрация в Одессе: петиция к Зеленскому собрала необходимое количество голосов

Где в Одессе было больше всего разрушений в результате затопления?

По словам главы областной военной администрации, из-за непогоды пострадали все районы Одессы, а больше всего – Киевский. В пределах Пересыпей откачивающие работы продолжаются до сих пор. Там уже удалось восстановить движение транспорта в одном направлении.

По словам Олега Кипера, в Киевском районе преимущественно повреждения из-за непогоды зафиксированы в частном секторе.

Всего в Одессе 345 частных домовладений и немало многоэтажек пострадали во время затопления.

Я думаю, что эта цифра будет корректироваться, потому что заявки поступают и поступают. За сутки на "горячую" городскую линию было около 500 сообщений. Сейчас мы систематизируем, сколько было заявок на полицию и ГСЧС, для того чтобы убрать дублирование и понять имеющиеся потребности, где и кому нужна помощь,

– рассказал Кипер.

Заметим! Кандидат географических наук Вера Балабух отметила, что подобные стихийные бедствия могут повториться в других городах, ведь этому способствует высокая температура воздуха. Влаги в таком случае в нем содержится больше, а значит возрастает вероятность сильных ливней.

Какая ситуация в Одессе сейчас?