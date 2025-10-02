В Одесі оговтуються після стхійного лиха – затоплення вулиць внаслідок сильної зливи. Одразу кілька районів постраждали через негоду в вівторок, 30 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

Де в Одесі було найбільше руйнувань внаслідок затоплення?

За словами глави обласної військової адміністрації, через негоду постраждали всі райони Одеси, а найбільше – Київський. У межах Пересипів відкачувальні роботи тривають досі. Там вже вдалося відновити рух транспорту в одному напрямку.

За словами Олега Кіпера, в Київському районі переважно пошкодження через негоду зафіксовані в приватному секторі.

Загалом в Одесі 345 приватних домоволодінь і чимало багатоповерхівок постраждали під час затоплення.

Я думаю, що ця цифра буде коригуватися, бо заявки надходять і надходять. За добу на "гарячу" міську лінію було близько 500 повідомлень. Зараз ми систематизуємо, скільки було заявок на поліцію й ДСНС, для того щоб прибрати дублювання та зрозуміти наявні потреби, де і кому потрібна допомога,

– розповів Кіпер.

Зауважимо! Кандидатка географічних наук Віра Балабух зазначила, що подібні стихійні лиха можуть повторитися в інших містах, адже цьому сприяє висока температура повітря. Вологи в такому випадку в ньому утримується більше, а отже зростає ймовірність сильних злив.

Яка ситуація в Одесі зараз?