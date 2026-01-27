В Одессе разоблачили медиков, которые "лечили" призывников от мобилизации
- Правоохранители разоблачили одесских медиков, которые выдавали фиктивные справки для уклонения от мобилизации.
- Медикам выдвинуто подозрение, и им избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 3 миллиона гривен каждому.
Правоохранители разоблачили одесских врачей, которые выдавали "липовые" справки с вымышленными диагнозами для беспрепятственного выезда призывников за границу. Фигурантам сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Смотрите также Клиника "Одрекс" жалуется на давление правоохранителей и просит вмешательства Генпрокурора
Что известно о разоблачении одесских медиков?
Правоохранители рассказали, что двое одесских медиков – чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории организовали схему уклонения от призыва. Они оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали получению призывниками групп инвалидности.
По данным следствия, за "услуги" в отношении двух мужчин медики требовали и получили 21 тысячу долларов США. В пакет входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами,
– объяснили в прокуратуре.
Схему разоблачили прокуроры Киевской окружной прокуратуры Одессы совместно с сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 3 миллиона гривен каждому.
Какие последние криминальные новости?
Напомним, что в Киеве СБУ и ГУР задержали белорусскую шпионку, которая работала в украинских СМИ и пыталась интегрироваться в украинскую разведку для сбора данных.
Также известно, что 23 января во Львовской области мужчина конфликтовал с военнослужащими ТЦК во время мероприятий по оповещению. Группа оповещения подошла к мужчине и во время общения тот бросил в них страйкбольную гранату. Боеприпас взорвался. Мужчина успел убежать, пока неизвестно, где он находится. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.