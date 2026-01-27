В Одесі викрили медиків, які "лікували" призовників від мобілізації
- Правоохоронці викрили одеських медиків, які видавали фіктивні довідки для ухилення від мобілізації.
- Медикам висунуто підозру, і їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 3 мільйона гривень кожному.
Правоохоронці викрили одеських лікарів, які видавали "липові" довідки з вигаданими діагнозами для безперешкодного виїзду призовників за кордон. Фігурантам повідомили про підозру.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Що відомо про викриття одеських медиків?
Правоохоронці розповіли, що двоє одеських медиків – посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії організували схему ухилення від призову. Вони оформлювали фіктивні медичні документи та сприяли отриманню призовниками груп інвалідності.
За даними слідства, за "послуги" щодо двох чоловіків медики вимагали та отримали 21 тисячу доларів США. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішень уповноваженими особами,
– пояснили в прокуратурі.
Схему викрили прокурори Київської окружної прокуратури Одеси спільно зі співробітниками СБУ. За клопотанням прокуратури фігурантам обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 3 мільйони гривень кожному.
