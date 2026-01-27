Про це пише 24 Канал.

Що говорять в клініці Ordex про тиск з боку правоохоронних органів?

Участь у заході взяли медичний директор медичного дому Odrex Дмитро Гавриченко, партнер юридичної компанії Miller Масі Найєм та старша адвокатка, керівниця напрямку захисту бізнесу юридичної компанії Miller Анна Калинчук.

На початку пресконференції спікери висловили співчуття родині Аднана Ківана та окремо його сину Руслану, наголосивши на необхідності правової та професійної експертної оцінки обставин смерті.

"Це людська трагедія. І жодні публічні дискусії не мають права знецінювати сам факт смерті. Оцінки мають дати експертиза та суд – у межах закону", – заявили партнер юридичної компанії Miller Масі Найєм.

Водночас за його словами, після цього випадку розслідування вийшло за межі індивідуальної відповідальності та набуло ознак системного тиску на медичну інституцію.

У певний момент це перестало бути розслідуванням конкретного випадку і перетворилося на системний тиск на клініку та пов’язані з нею медичні компанії – через непропорційні дії (обшуки, прослуховування, арешт корпоративних прав та розслідування на рівні правоохоронної верхівки), позапланові перевірки МОЗ та медійну кампанію,

– зазначив він.

Окрім того, представники клініки заявили, що бачать конкретні прояви такого тиску та пов’язують ухвалення ключових процесуальних і регуляторних рішень із діями окремих посадових осіб. Зокрема, у цьому контексті були названі керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток, керівник управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області Артур Макаров та заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.

"Ми нікого не звинувачуємо і не оголошуємо вироків. Але публічно просимо Генерального прокурора перевірити, чи є конфлікт інтересів, чи є непропорційність у діях і чи не підміняється кримінальна процедура адміністративним або силовим тиском на медичну інституцію", – зауважив Масі Найєм.

Серед іншого, учасники наголосили на результатах позапланових перевірок медичного дому Odrex Міністерством охорони здоров’я.

Ми пройшли дві перевірки МОЗ. Жодних порушень не встановлено. Я хочу окремо подякувати Міністерству охорони здоров’я за фаховість і за те, що вони діяли в межах закону, а не піддавалися будь-якому тиску,

– повідомили адвокати лікарні.

Представники Odrex звернулися безпосередньо до Генерального прокурора України з вимогою втрутитися в ситуацію.

"Ми звертаємося до Генерального прокурора як до єдиної інституційної точки, яка може зупинити непропорційність і повернути процес у правові межі. Ми просимо взяти справу під особистий контроль, перевірити підслідність, законність та пропорційність силових дій та рішень, ініціювати службову перевірку щодо можливого тиску та конфлікту інтересів, зокрема, і щодо його заступниці", – заявили спікери.