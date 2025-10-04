Одесситов предупредили: появился огромный список улиц, которые под наибольшей угрозой затопления
- Одесские власти опубликовали список улиц с самым высоким риском затоплений.
- Среди них популярные районы – Аркадия, Золотой берег, Французский бульвар, Трасса здоровья.
Одесские власти выложили большой список улиц города, где самый высокий риск подтоплений. Это преимущественно приморские районы, в частности популярные среди туристов Аркадия и Золотой берег, а также центральные исторические районы.
Детали передает 24 Канал
Какие улицы Одессы может затопить?
Труханов написал, что перечень улиц определили во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Список улиц Одессы, которые может затопить во время дождя:
- улица Вапняная;
- улица Приморская;
- улица Атамана Головатого и улица Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от улицы Длинной по улице Рыбацкая балка, улица Золотой берег);
- Балка Водяная (улица Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, улица Генуэзская);
- жилой массив Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная, Сосюры);
- улица Умова до улицы Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в пределах улицы Житомирской, улицы Путевой, улицы Новикова и улицы Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1 станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- жилой массив Таирова: улица Королева, перекресток улица Костанди;
- улица Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- микрорайон "Лузановка";
- микрорайон "Кривая Балка";
- улица Викандера и Ларсена (бывшая улица 8-го Марта);
- Черноморская балка (поселок Черноморка);
- улица Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10 станция Большого Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
- Крыжановская балка;
- улица семьи Глодан;
- проспект Небесной сотни;
- улица Князя Ярослава Мудрого;
- улица Химическая, угол Промышленной;
- улица Инглези;
- улица Варненская;
- улица Церковная угол Атамана Чепиги;
- улица Приморская, угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными,
– написал Труханов.
Также местные власти дали советы одесситам во время дождя:
- В случае ливня не оставайтесь в подвалах и полуподвалах.
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы.
- Жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей. Если есть риск подтопления – покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации.
- Избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
Труханов попросил максимально серьезно отнестись к этим правилам.
Обратите внимание! Семья переселенцев, которые погибла в цокольном помещении дома, просто не имела времени выбраться. Вода пришла слишком быстро. Другую погибшую, 23-летнюю девушку, смыло течением на улице.
В одном из районов есть место, которое регулярно затапливает. Глубина такая, что под воду ушел не только велосипед, но и трактор, а люди едва не утонули. Поэтому угроза есть не только для подвальных помещений. И не все советы, приведенные Трухановым, действенны.
Есть угроза для других крупных городов Украины
Синоптики и метеорологи действительно прогнозируют, что дожди будут становиться все сильнее. Это обусловлено изменением климата, потеплением. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух объяснила, что теплый воздух может удержать больше влаги.
Но затопления могут повториться не только в Одессе, но и в других крупных городах Украины. Причина – чрезмерная плотная застройка.
Эксперты говорят, что воде просто некуда стекать, потому что все вокруг заасфальтировано. Так считает не только Вера Балабух, но и эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский. Он в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом заявил: городская власть раздает разрешения на строительство, но ни мэрия, ни водоканал не думают о состоянии инфраструктуры.
Одесская правозащитная организация "Спільна Мета" писала об аварийном состоянии пирса и металлического трубопровода ливневого коллектора на пляже "Золотой берег". Власти признали, что коллектор находится в аварийном состоянии, а защитное сооружение (футляр) не учитывается и фактически не обслуживается. Как оказалось, трубопровод тянется под теми улицами, которые затопило больше всего.