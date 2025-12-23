Укр Рус
23 декабря, 18:56
2

Были изменения, – Подоляк рассказал, чем теперь занимается в Офисе Президента

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • В Офисе Президента до сих пор не назначили нового главу. Андрей Ермак подал в отставку еще в конце ноября.
  • Михаил Подоляк рассказал о том, что-то изменилось в Офисе Президента.

В Офисе Президента произошли определенные изменения после отставки Андрея Ермака. Однако чего-то необычного не случилось.

Об этом 24 Каналу рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что пока нет назначенного председателя Офиса Президента. Эта должность остается вакантной.

Что произошло в Офисе Президента?

Как отметил Подоляк, если нет главы Офиса Президента, то соответственно из штата вывели и советников, которые там работали. Кого-то уволили, а кому-то дальше другие должности.

Кто-то был переназначенным, как я. Я стал советником Офиса Президента. Тут ничего необычного не произошло,
– сказал Подоляк.

По его словам, в Офисе произошло стандартное переформатирование в связи с изменением структуры управления. Но функционал остался таким же.

Кто будет новым главой ОП?

  • В конце ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса Президента. Есть предположение, что он может быть причастен к делу "Мидас".
  • СМИ давали разные версии, кто может стать новым руководителем ОП. Сейчас эта должность остается вакантной.
  • Были сообщения, что эту должность может занять Павел Палиса, Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль или Кирилл Буданов.