Были изменения, – Подоляк рассказал, чем теперь занимается в Офисе Президента
- В Офисе Президента до сих пор не назначили нового главу. Андрей Ермак подал в отставку еще в конце ноября.
- Михаил Подоляк рассказал о том, что-то изменилось в Офисе Президента.
В Офисе Президента произошли определенные изменения после отставки Андрея Ермака. Однако чего-то необычного не случилось.
Об этом 24 Каналу рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что пока нет назначенного председателя Офиса Президента. Эта должность остается вакантной.
Читайте также У Зеленского ответили, как видят проведение выборов в военное время
Что произошло в Офисе Президента?
Как отметил Подоляк, если нет главы Офиса Президента, то соответственно из штата вывели и советников, которые там работали. Кого-то уволили, а кому-то дальше другие должности.
Кто-то был переназначенным, как я. Я стал советником Офиса Президента. Тут ничего необычного не произошло,
– сказал Подоляк.
По его словам, в Офисе произошло стандартное переформатирование в связи с изменением структуры управления. Но функционал остался таким же.
Кто будет новым главой ОП?
- В конце ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса Президента. Есть предположение, что он может быть причастен к делу "Мидас".
- СМИ давали разные версии, кто может стать новым руководителем ОП. Сейчас эта должность остается вакантной.
- Были сообщения, что эту должность может занять Павел Палиса, Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль или Кирилл Буданов.