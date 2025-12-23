Были изменения, – Подоляк рассказал, чем теперь занимается в Офисе Президента

В Офисе Президента произошли определенные изменения после отставки Андрея Ермака. Однако чего-то необычного не случилось.

Об этом 24 Каналу рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что пока нет назначенного председателя Офиса Президента. Эта должность остается вакантной.

Что произошло в Офисе Президента?

Как отметил Подоляк, если нет главы Офиса Президента, то соответственно из штата вывели и советников, которые там работали. Кого-то уволили, а кому-то дальше другие должности.

Кто-то был переназначенным, как я. Я стал советником Офиса Президента. Тут ничего необычного не произошло,

– сказал Подоляк.

По его словам, в Офисе произошло стандартное переформатирование в связи с изменением структуры управления. Но функционал остался таким же.

Кто будет новым главой ОП?