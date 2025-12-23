Були зміни, – Подоляк розповів, чим тепер займається в Офісі Президента
- В Офісі Президента досі не призначили нового голову. Андрій Єрмак подав у відставку ще наприкінці листопада.
- Михайло Подоляк розповів про те, чи щось змінилося в Офісі Президента.
В Офісі Президента відбулися певні зміни після відставки Андрія Єрмака. Однак чого незвичного не сталося.
Про це 24 Каналу розповів радник ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наразі немає призначеного голови Офісу Президента. Ця посада залишається вакантною.
Що відбулося в Офісі Президента?
Як наголосив Подоляк, якщо немає голови Офісу Президента, то відповідно зі штату вивели і радників, які там працювали. Когось звільнили, а комусь далі інші посади.
Хтось був перепризначеним, як я. Я став радником Офісу Президента. Тут нічого незвичного не сталося,
– сказав Подоляк.
За його словами, в Офісі відбулося стандартне переформатування у зв'язку зі зміною структури управління. Але функціонал залишився таким самим.
Хто буде новим головою ОП?
- Наприкінці листопада Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу Президента. Є припущення, що він може бути причетним до справи "Мідас".
- ЗМІ давали різні версії, хто може стати новим керівником ОП. Наразі ця посада залишається вакантною.
- Були повідомлення, що цю посаду може зайняти Павло Паліса, Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль або Кирило Буданов.