В пятницу, 5 декабря, должны объявить имя нового главы ОП, нардеп Железняк
- Имя нового главы Офиса президента должны объявить 5 декабря.
- Зеленский накануне уже провел собеседования с претендентами на должность.
Ранее сообщалось, что решение о назначении нового руководителя Офиса Президента примут в ближайшее время. Появилась информация, что это произойдет уже 5 декабря.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
К теме Зеленский рассказал, когда будет решение относительно нового главы Офиса Президента
Когда назначат нового главу Офиса Президента?
Как сообщает Железняк, имя руководителя ОП объявят уже в пятницу, 5 декабря.
Среди возможных кандидатов нардеп называл Свириденко, Федорова, Шмыгаля и Буданова.
Заметим, что накануне Владимир Зеленский провел собеседования с претендентами на эту должность. В частности, во время разговора речь шла о том, каким должен быть формат работы Офиса и как он должен сотрудничать с другими государственными институтами, чтобы эффективно служить интересам Украины.
Кроме того, ранее Зеленский отмечал, что кандидат на должность руководителя ОП должен отвечать требованиям качественного менеджмента, дипломатического мастерства и другим ключевым компетенциям.
Интересно! Во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном он отметил: "Безусловно, у нас есть очень достойные люди".
Что известно об отставке экс-руководителя ОП Ермака?
28 ноября детективы НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. СМИ сообщали, что у него изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, содержание которых сейчас анализирует следствие. Сам Ермак тогда подчеркивал, что не оказывает никакого сопротивления следственным действиям.
В тот же день он объявил об отставке с должности, которую возглавлял с 2020 года. Впоследствии президент подписал указ об увольнении Ермака.
Несмотря на увольнение с должности руководителя ОП, Андрей Ермак и в дальнейшем остается членом или руководителем по меньшей мере десяти различных структур, в частности тех, отвечающих за вопросы национальной безопасности. Он продолжает входить в состав СНБО, ставки верховного главнокомандующего и ряда государственных советов и штабов.