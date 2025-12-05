В пятницу, 5 декабря, должны объявить имя нового главы ОП, нардеп Железняк

Ранее сообщалось, что решение о назначении нового руководителя Офиса Президента примут в ближайшее время. Появилась информация, что это произойдет уже 5 декабря.

Когда назначат нового главу Офиса Президента?

Как сообщает Железняк, имя руководителя ОП объявят уже в пятницу, 5 декабря.

Среди возможных кандидатов нардеп называл Свириденко, Федорова, Шмыгаля и Буданова.

Заметим, что накануне Владимир Зеленский провел собеседования с претендентами на эту должность. В частности, во время разговора речь шла о том, каким должен быть формат работы Офиса и как он должен сотрудничать с другими государственными институтами, чтобы эффективно служить интересам Украины.

Кроме того, ранее Зеленский отмечал, что кандидат на должность руководителя ОП должен отвечать требованиям качественного менеджмента, дипломатического мастерства и другим ключевым компетенциям.

Интересно! Во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном он отметил: "Безусловно, у нас есть очень достойные люди".

Что известно об отставке экс-руководителя ОП Ермака?